Украинские силовики обстреляли жилые дома в ЛНР, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Три жилых дома повреждены в поселке Фрунзе самопровозглашенной Луганской народной республики в результате обстрела со стороны бойцов одного из националистических батальонов, воюющих на стороне украинских силовиков, сообщил РИА Новости прокурор Генеральной прокуратуры ЛНР Давид Кац.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки.

"В ночь на 05 мая подразделения украинских нацбатальонов открыли огонь по домам мирных жителей поселка Фрунзе. В результате ночного артобстрела повреждено три дома", — сообщил Кац.

Собеседник агентства уточнил, что один из снарядов пролетел по касательной, повредив угол дома, осколками побиты окна, ворота, заборы, кровля крыши, наружные и внутренние стены домов. По данным ведомства, огонь велся из подконтрольного украинским нацбатальонам населенного пункта Крымское.

"В поселке Фрунзе отсутствует военная техника. На месте работают сотрудники прокуратуры и полиции, которые собирают материалы, для их дальнейшей передачи в Генеральную прокуратуру ЛНР и приобщения к материалам уголовного дела, возбужденному по факту геноцида в отношении мирного населения республики", — заявил представитель Генпрокуратуры.