На Украине обиделись на шутку итальянского ТВ про Крым и Евровидение

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинских пользователей соцсетей возмутила шутка ведущего итальянского телеканала RAI про Крым и Евровидение, сообщает издание "Обозреватель".

В ходе шоу, отрывок которого был размещен в официальном аккаунте программы в Facebook, ведущий Энрико Лукки попытался поддержать итальянского участника Евровидения-2017 Франческо Габбани и выразил уверенность в том, что исполнителя ждет успех на конкурсе.

"Украина в этом году принимает Евровидение, но наш Габбани мощнее советской ракеты! Украина уже потеряла Крым, поэтому потеряет и Евровидение!" — заявил он.

Комментаторы, преимущественно украинцы, возмутились фразой ведущего и упрекнули итальянцев в том, что они "ничего не знают" об Украине.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.