Роспотребнадзор сообщил о неизвестном смертельном заболевании в Либерии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о появлении неизвестной смертельной болезни в Либерии, ее симптомы напоминают лихорадку Эбола. Российский исследовательский центр в Гвинее поможет в борьбе с заболеванием.

Согласно сообщению ведомства, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 23 апреля зарегистрировала 28 случаев заболевания, 12 из них закончились летальным исходом. Заболевание было выявлено среди взрослых жителей одного из районов, граничащих со Сьерра-Леоне.

"Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды", — сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

Отмечается, что к расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.

"Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

В феврале 2014 года в Гвинее была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались более 11 тысяч человек, еще более 28 тысяч заразились опасным вирусом. Вирус передается человеку и при контакте с останками зараженных людей.