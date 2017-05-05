Стивену Сигалу запретили въезд на Украину

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила, что запретила на пять лет въезд в страну американскому актеру Стивену Сигалу, получившему в ноябре 2016 года российское гражданство.

"На ваш запрос относительно запрета въезда Стивену Сигалу сообщаем…. Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет", — приводит украинское издание "Апостроф" сообщение ведомства.

Ранее данные Стивена Сигала были внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения актером Крыма.