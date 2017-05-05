Во Франции у военной части, где задержали экстремиста, нашли оружие

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Оружие было найдено недалеко от военной части в Нормандии на северо-западе Франции, где ранее был задержан экстремист, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По словам источника, близ военной части были найдены "помповое ружье, два пороховых револьвера и боеприпасы".

В ночь на пятницу полиция Франции задержала у территории военной части в Нормандии экстремиста, числящегося в базах спецслужб. Он припарковал свой автомобиль рядом с военной частью, затем покинул салон, оставив ключи в замке зажигания. Действия водителя привлекли внимание караульных, которые вызвали полицию. При осмотре салона был найден патрон и Коран. Антитеррористический отдел прокуратуры начал расследование инцидента.