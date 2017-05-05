В Турции погибла российская туристка

АНКАРА, 5 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Генеральное консульство в Анталье подтвердило гибель российской туристки Анастасии Захаровой, заявил РИА Новости консул Алексей Шиванов.

По его словам, Захарова погибла при прыжке с парашютом в районе горы Бабадаг в курортном городе Фетхие, на юго-западе Турции.

"Она потеряла управление парашютом и упала с большой высоты", — рассказал собеседник агентства, добавив, что генконсульство контактирует с местными властями для выяснения деталей произошедшего.

"В случае обращения родственников мы можем выдать свидетельство о смерти и посодействовать отправке тела в Россию. Это стандартная процедура. Пока никто к нам по этому поводу не обращался", — сказал Шиванов.

Как отметил консул, это не первый несчастный случай с парашютистами в Фетхие.

Ранее о гибели 26-летней россиянки сообщили турецкие СМИ. По предварительным данным, у нее запутались стропы парашюта, а запасной парашют не раскрылся. Она упала в море с 40-метровой высоты. Вызванные на место происшествия медики доставили ее в больницу, однако спасти ее не смогли. Прокуратура Фетхие начала расследование инцидента.