Нацфронт опроверг данные об оскорблениях Ле Пен в адрес соперников

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Французская партия "Национальный фронт" опровергла информацию, что ее лидер и кандидат в президенты страны Марин Ле Пен в интервью итальянской газете оскорбительно отозвалась о своих политических конкурентах, в том числе экс-премьере Франсуа Фийоне, сообщает агентство Франс Пресс

"Все это ложь, и итальянский журналист должен будет написать опровержение после возвращения в Рим", — заявили агентству Франс Пресс в окружении Ле Пен.

Ранее сообщалось, что журналист ll Corriere della Sera спросил Ле Пен, почему, по ее мнению, выбывший из президентской гонки Фийон призывает народ голосовать за ее конкурента Макрона, говоря о "жестокости" и "нетерпимости" партии "Национальный фронт". "Марин Ле Пен тяжело дышит. Пытается найти выражение, потом взрывается: "Потому что они дерьмо. Извините, но другого слова я подобрать не могу", — говорится в статье.

По словам члена предвыборной команды кандидата от Нацфронта Фредерика Шатийона, который присутствовал на беседе, итальянский журналист не слишком хорошо владел французским языком и неправильно понял сказанное Ле Пен. "Я присутствовал на беседе с Corriere. Марин сказала, что "Фийон призвал голосовать за Макрона, потому что был в дерьме", — заявил Шатийон. Он добавил, что разговор носил неформальный характер, и переводчик на беседе отсутствовал.

Глава предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин заявил, что Нацфронт планирует подать иск в суд "за клевету" и "полностью выдуманные" высказывания.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая. По данным опросов, во втором туре выборов Макрон одержит победу над Ле Пен с 62% против 38%. Как следует из опросов этой компании, рейтинг Макрона растет день ото дня — во вторник количество желающих отдать за него голос составило 60%, в четверг — 61%.