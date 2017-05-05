В ЛНР опровергли заявление Киева об использовании ополченцами САУ "Пион"

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (30)

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Заявление украинских силовиков об использовании ополченцами в Донбассе самоходных артиллерийских установок (САУ) "Пион" не соответствует действительности, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее украинские силовики обвинили ополченцев в обстреле их позиций на луганском направлении из САУ 2С7 "Пион". По данным силовиков, из-за обстрела повреждена линия электропередачи.

"САУ 2С7 "Пион" у нас на вооружении Народной милиции ЛНР нет, а остальное отведено и находится в постоянных местах хранения, обозначенных минскими договоренностями",- сказал Марочко.