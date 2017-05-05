В Белоруссии рассказали о производстве забракованного Россией медпрепарата

МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Анализ условий производства забракованного в России лекарственного средства, изготовленного на Борисовском заводе медпрепаратов, не выявил нарушений, заявили РИА Новости в пятницу Минздраве Белоруссии.

Ранее некоторые СМИ написали, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отзывает недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы. В пятницу вологодские власти рассказали об изъятии из обращения некачественного раствора для инъекций в ампулах, произведенного в Белоруссии. Как отметил представитель медсанчасти завода "Северсталь", куда поступил забракованный раствор, стекла в ампулах не было.

Как сообщили в Минздраве Белоруссии, после получения в январе информации, что серия была забракована, специалисты Борисовского завода медицинских препаратов провели анализ условий производства и контроля качества медпрепарата.

В результате проверки, по данным ведомства, установлено, что производство препарата осуществлялось в соответствии с действующим регламентом и технологическими инструкциями, технологический контроль осуществлялся в соответствии с установленной периодичностью, анализ архивных образцов продукции показал соответствие показателя "механические включения" требованиям нормативных актов.

"По состоянию на 5 мая 2017 года в адрес завода не возвращено ни одной упаковки лекарственного средства ", — подчеркнули в министерстве.

Как сообщили в Росздравнадзоре, всего за 2016-2017 годы были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий семи торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов". В связи с выявлением брака производителями представлены в Росздравнадзор планы корректирующих мероприятий по предотвращению вреда.