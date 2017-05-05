Жители Хайфы первыми в Израиле отметили 72-ю годовщину Победы

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, посвященных 72-й годовщине в Великой Отечественной войне. 5 мая 2017

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, посвященных 72-й годовщине в Великой Отечественной войне. 5 мая 2017

ХАЙФА (Израиль), 5 мая – РИА Новости. Тысячи ветеранов и потомков участников Великой Отечественной войны прошли в пятницу по центру Хайфы, которая первой из городов Израиля отметила 72-ю годовщину Победы.

В одном строю с фронтовиками и тружениками тыла, бывшими блокадниками Ленинграда, узниками концлагерей и гетто маршировал "Бессмертный полк": представители молодого поколения несли в руках фотографии отцов и дедов, не доживших до праздничного дня.

"Сегодня мы отдаем долг памяти тем, кто воевал, трудился в тылу, тем, кто одержал эту великую Победу, кто не дожил до сегодняшнего дня. Сегодня мы чествуем вас, уважаемые ветераны, тех, кто с честью и достоинством прошел труднейшие испытания", — сказал посол России Александр Шеин, выступая перед собравшимися.

"Вы являетесь участниками и свидетелями величайших событий и наиболее трагических событий XX века. Вы совершили подвиги и сумели победить. Вы спасли мир от коричневой чумы, вы спасли еврейский народ от полного уничтожения, другие народы – от фашистского порабощения", — приветствовал он ветеранов.

В колонну, над которой реяли флаги Израиля, стран антигитлеровской коалиции, красные знамена Победы, вливались политики, дипломаты, военные, школьники и рядовые горожане. Молодежь дарила гвоздики ветеранам, шествие закончилось большим концертом в городском сквере. Хайфский парад, который проводится с 2004 года, считается одним из самых массовых в Израиле и за пределами бывшего СССР. По оценкам мэрии, в нем принимают участие до десяти тысяч человек.

В Израиле, где живут не менее тысячи участников Великой Отечественной и миллионы потомков фронтовиков, День Победы празднуют на государственном уровне при поддержке и участии центральных и местных властей. Как и в России, его отмечают 9 мая, но торжества часто назначают на соседние дни.

Три года назад израильтяне впервые присоединились к акции "Бессмертный полк", и с каждым разом зародившаяся в России традиция выходить в праздничный день на улицы с фотографиями родственников-фронтовиков обретает все больше последователей. В нынешнем году к ней примут участие два десятка населенных пунктов еврейского государства, говорят местные координаторы проекта.

Традиционным элементом праздника становится автомотопробег через весь Израиль – от северного города Метулы на границе с Ливаном до южного Эйлата на берегах Красного моря.

"Мы провезем через весь Израиль Знамя Победы и напомним всему миру, кто внес решающую лепту в правое дело", — сообщили организаторы акции.