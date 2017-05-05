Ле Пен сравнила себя и Макрона с Давидом и Голиафом

РИМ, 5 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов сравнила себя и своего конкурента на пост главы государства Эммануэля Макрона с персонажами Ветхого завета.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая. По данным опросов, во втором туре выборов Макрон одержит победу над Ле Пен с 62% против 38%. Как следует из опросов этой компании, рейтинг Макрона растет день ото дня — во вторник количество желающих отдать за него голос составило 60%, в четверг — 61%.

"Мы как Давид против Голиафа. Божественный сюрприз возможен. Но это была тяжелейшая кампания, не было ни одного объединения (граждан), которое бы не выступило против меня", — заявила Ле Пен итальянской газете ll Corriere della Sera, отвечая на вопрос, действительно она продолжает рассчитывать на победу во втором туре в следующее воскресенье.

В интервью итальянскому изданию Ле Пен также оскорбительно отозвалась о своих политических конкурентах, в том числе экс-премьере страны Франсуа Фийоне. Журналист ll Corriere della Sera спросил ее, почему, по ее мнению, выбывший из президентской гонки Фийон призывает народ голосовать за ее конкурента Макрона, говоря о "жестокости" и "нетерпимости" партии "Национальный фронт".

"Марин Ле Пен тяжело дышит. Пытается найти выражение, потом взрывается: "Потому что они дерьмо. Извините, но другого слова я подобрать не могу", — говорится в статье.