Эстония снесет плотины бобров для защиты границы с Россией

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эстонские власти собираются уничтожить бобровые плотины в водоемах на юго-востоке страны с целью борьбы с незаконным пересечением государственной границы, сообщает Sputnik Эстония.

Тендер на очистку рек и ручьев объявлен Департаментом полиции и погранохраны. Основной массив работ планируется провести на реках Педести и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя, расположенных на российско-эстонской границе.

По мнению представителей погранслужбы, конструкции, возводимые бобрами, помогают нарушителям, в частности контрабандистам, безнаказанно пересекать границу. Фирме, выигравшей тендер, придется устранять до 30 плотин в год. При этом рабочим, участвующим в ликвидации сооружений, запрещено переходить на территорию России.