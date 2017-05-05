В Анталье проверяют информацию о гибели российской туристки

АНКАРА, 5 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Генеральное консульство РФ в Анталье проверяет информацию о гибели российской туристки при прыжке с парашютом на курорте Фетхие в провинции Мугла на юго-западе Турции, заявил РИА Новости генконсул Олег Рогоза в пятницу.

Ранее турецкие СМИ сообщили о гибели 26-летней туристки из РФ Анастасии Захаровой при прыжке с парашютом с горы. По предварительным данным, у нее запутались стропы парашюта, а запасной парашют не раскрылся и она упала в море с 40-метровой высоты. Вызванные на место происшествия медики спасти ее не смогли. Прокуратура Фетхие начала расследование инцидента.

"Мы проверяем данную информацию, направили запрос в турецкие компетентные органы, ждем ответа", — сказал собеседник агентства.