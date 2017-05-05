США
5.055 мая17:11МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД возмущен решением Польши не пускать участников мотопробега

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (169)
16:4605.05.2017
(обновлено: 16:58 05.05.2017)
01731
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России. Архивное фотоМинистерство иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва возмущена решением Варшавы не пропускать участников российского мотопробега "Дороги победы", ждет вразумительных объяснений от польской стороны и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в пятницу в МИД РФ.

Участники мотоклуба Ночные волки возложили цветы к мемориалу Курган Славы в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Байкеру из "Ночных волков" запретили въезд в страны Шенгена на пять лет

Польские власти отказали во въезде в страну семи российским мотоциклистам, направлявшимся из Калининградской области в город Бранево для участия в приуроченных к 72-й годовщине Победы традиционных памятных мероприятиях на крупнейшем в Европе кладбище советских воинов периода Второй мировой войны. Их шенгенские визы были при этом аннулированы. Также 3 мая в Мысловице (Силезское воеводство) польские правоохранители задержали российского гражданина Николая Логинова, который присоединился к мотопробегу "Дороги Победы" по территории ряда европейских стран, включая Польшу. Его действующая шенгенская виза также была аннулирована, а сам россиянин уже выдворен из страны.

"В обоих случаях польская сторона не представила в обоснование своих действий никаких содержательных аргументов, кроме ссылок на национальный закон "Об иностранцах", предусматривающий возможность отказа иностранному гражданину во въезде в Польшу по соображениям безопасности и обеспечения общественного порядка", — заявили в российском МИД.

При этом подчеркивается, что и церемония в Бранево, и интернациональный моторейд "Дороги Победы" проходят в Польше не первый год, а его участники "никогда не допускали каких бы то ни было нарушений общественного порядка".

"Тем не менее, в последнее время приходится наблюдать, как польская администрация все более ревностно выискивает поводы, чтобы по-своему "регулировать" мемориальную активность в Польше. В результате российские граждане сталкиваются с искусственными препонами, лишаются возможности реализовать свои законные права – посещать могилы соотечественников, павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы, в том числе поляков… Возмущены отношением польских властей к нашим участникам гуманитарных акций в честь Великой Победы, ждем вразумительных объяснений, оставляем за собой право на адекватные ответные меры", — отметили в российском дипведомстве.

При этом в Москве напомнили, что "совсем недавно представительная польская делегация в очередной раз и без каких-либо препятствий побывала в Смоленской области, чтобы почтить память жертв катынских событий и катастрофы самолета президента Польши 10 апреля 2010 года". "Российская сторона, как обычно, оказала делегации всемерное содействие", — заявили в МИД РФ.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена