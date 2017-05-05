МИД возмущен решением Польши не пускать участников мотопробега

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва возмущена решением Варшавы не пропускать участников российского мотопробега "Дороги победы", ждет вразумительных объяснений от польской стороны и оставляет за собой право на ответные меры, заявили в пятницу в МИД РФ.

Польские власти отказали во въезде в страну семи российским мотоциклистам, направлявшимся из Калининградской области в город Бранево для участия в приуроченных к 72-й годовщине Победы традиционных памятных мероприятиях на крупнейшем в Европе кладбище советских воинов периода Второй мировой войны. Их шенгенские визы были при этом аннулированы. Также 3 мая в Мысловице (Силезское воеводство) польские правоохранители задержали российского гражданина Николая Логинова, который присоединился к мотопробегу "Дороги Победы" по территории ряда европейских стран, включая Польшу. Его действующая шенгенская виза также была аннулирована, а сам россиянин уже выдворен из страны.

"В обоих случаях польская сторона не представила в обоснование своих действий никаких содержательных аргументов, кроме ссылок на национальный закон "Об иностранцах", предусматривающий возможность отказа иностранному гражданину во въезде в Польшу по соображениям безопасности и обеспечения общественного порядка", — заявили в российском МИД.

При этом подчеркивается, что и церемония в Бранево, и интернациональный моторейд "Дороги Победы" проходят в Польше не первый год, а его участники "никогда не допускали каких бы то ни было нарушений общественного порядка".

"Тем не менее, в последнее время приходится наблюдать, как польская администрация все более ревностно выискивает поводы, чтобы по-своему "регулировать" мемориальную активность в Польше. В результате российские граждане сталкиваются с искусственными препонами, лишаются возможности реализовать свои законные права – посещать могилы соотечественников, павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы, в том числе поляков… Возмущены отношением польских властей к нашим участникам гуманитарных акций в честь Великой Победы, ждем вразумительных объяснений, оставляем за собой право на адекватные ответные меры", — отметили в российском дипведомстве.

При этом в Москве напомнили, что "совсем недавно представительная польская делегация в очередной раз и без каких-либо препятствий побывала в Смоленской области, чтобы почтить память жертв катынских событий и катастрофы самолета президента Польши 10 апреля 2010 года". "Российская сторона, как обычно, оказала делегации всемерное содействие", — заявили в МИД РФ.