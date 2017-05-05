Без боя взять Приморье. США хотят контролировать российские порты

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Соединенные Штаты хотят ввести "особый контроль" за портами Приморья — Находкой, Ванино и Владивостоком. За соответствующий законопроект проголосовала палата представителей конгресса США. Сделано это для того, чтобы расширить пакет санкций против КНДР в связи с ее ракетно-ядерной программой. Кроме российских портов, контроль американцы хотят установить также над китайскими портами Даньдун и Далянь, сирийскими Латакия, Банияс и Тартус, несколькими иранскими портами и аэропортом имени Имама Хомейни в Тегеране. Существует также возможность расширения списка.

Теперь законопроект должен быть одобрен сенатом, после чего его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Северокорейское золото под запретом

Конечно, речь не идет о том, чтобы американские чиновники прямо на месте регулировали работу портов. Штаты намерены дистанционно отслеживать, какие именно суда приходят в те или иные порты — и не связаны ли они с Северной Кореей. И потом к этим судам, если их маршрут и товары в Вашингтоне сочтут "опасными", уже применять различные санкции.

Так, предлагается наделить пограничные и таможенные службы США правом осуществлять досмотр судов и самолетов, побывавших в Северной Корее в течение последних 365 дней. Досматривать предлагается также и те суда, которые посетили порты, находящиеся "на контроле". Это произойдет в том случае, если американцы заподозрят, что судно нарушило резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении КНДР. Что касается северокорейских судов и тех судов, которые точно нарушили санкционный режим, то они не смогут заходить в территориальные воды США.

В документе скрупулезно перечисляются северокорейские товары, за приобретение которых американские власти намерены карать покупателей (а также посредников в этих сделках): это продукты питания, а также золото, цинк, никель, титан, уголь, железо, редкоземельные металлы. Кроме того, запрещены финансовые операции с КНДР и даже прием на работу северокорейских граждан.

Как говорит автор закона республиканец Эдом Ройс, КНДР якобы занимается использованием "рабского труда" своих граждан — "импортирует" северокорейских рабочих в различные страны. "Это деньги, используемые Ким Чен Ыном для развития своих ядерной и ракетной программ, а также для выплат генералам, чтобы подкупить их лояльность", — уверяет Ройс.

В частности, говорит Ройс, при посредничестве катарских кампаний рабочих из КНДР отправляли в Анголу. Тут же возникает вопрос: почему автор закона Ройс сразу не включил в список "контролируемых объектов" порт Дохи — столицы Катара? Возможно, потому, что Катар — надежный союзник Вашингтона.

Трудности суперконтроля

Инициатива США вызвала возмущение у российских парламентариев. "Этот законопроект, надеюсь, никогда не будет реализован, поскольку его реализация предусматривает силовой сценарий с принудительным досмотром американскими военными кораблями всех судов. Такого рода силовой сценарий не укладывается в голове, поскольку он означает объявление войны", — заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", — добавил сенатор.

Со своей стороны, в комитете по обороне и безопасности Госдумы отметили, что неясно, как именно США собираются "контролировать" порты. В законе этот механизм действительно никак не прописан.

Гипотетически Вашингтон может запросить у России и других стран документы по интересующим их судам. Но никто не обязан такие документы американцам предоставлять. Никакого двухстороннего соглашения на этот счет нет. Попробовать получить сведения США могут самостоятельно. Например, используя средства спутниковой разведки. Но установить достоверно точно через спутник, что именно за товар перевозится морским путем, нельзя.

При таком раскладе степень опасности Вашингтон может толковать предельно расширенно, и под подозрение может попасть вообще любое судно, которое посещало "запретный" порт.