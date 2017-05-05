Сына Порошенко раскритиковали из-за "российской" толстовки

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Младший сын Петра Порошенко Михаил попал на фото в толстовке с надписью очень похожей на слово Russia, что возмутило многих пользователей соцсетей. Об этом пишут "Вести".

В частности, на нее обратил внимание журналист Левко Стек. Точно такую же он нашел на сайте компании Bosco — она из коллекции, выпущенной в честь Олимпиады в Сочи. Ее цена — 5,5 тысяч по скидке.

Некоторые пользователи обратили внимание, что на ней не видно буквы U, и предположили, что это фирменная футболка Российской летней школы институционного анализа (RSSIA).

В то же время "Украинская правда" опубликовала снимок друга Михаила Порошенко Сергея Кизеева, который запечатлен в реглане Bosco — возможно, сын украинского президента позаимствовал вещь у него.

Некоторые пользователи не исключили, что фотография обработана в Photoshop.