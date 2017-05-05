Премьер Сербии поздравил россиян с Днем Победы на русском языке

БЕЛГРАД, 5 мая — РИА Новости. Глава правительства и новоизбранный президент Сербии Александр Вучич поздравил россиян с наступающим Днем Победы на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.

"День Победы — один из самых важных и почитаемых дней в истории всего человечества. Российский народ из всех народов мира в Великой Отечественной войне понес самые большие потери, и это навсегда останется примером исключительного мужества и патриотизма", — заявил Вучич по-русски в распространенном в пятницу видеообращении.

"Своими героическими подвигами во Второй мировой войне он успел уничтожить фашизм и спасти весь мир от этой темной силы", — сказал глава сербского правительства.

По его словам, "мужество солдат Красной армии сегодня заслуживает уважение, почтение и вечную память в наших сердцах".

"Я горжусь тем, что и сербский народ, сражаясь плечом к плечу с другими народами мира, внес свою лепту в победу над фашизмом и завоевал мир и свободу. Поздравляю Россию, российский народ и все свободолюбивое человечество с этим великим днем — Днем Победы над фашизмом. С праздником, с Днем Победы!", — заявил Вучич.