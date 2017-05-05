В Киеве заявили о попытке российского корабля захватить украинский катер

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что российский корабль в апреле якобы пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море недалеко от города Скадовск Херсонской области.
Сообщается, что российский корабль якобы потребовал от украинского катера, чтобы тот "застопорил ход и лег в дрейф". Как утверждают в министерстве, команда украинского катера отказалась выполнять эти требования и взяла курс на Скадовск.
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