"Замки любви", демонтированные с моста Искусств в Париже, уйдут с молотка

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Современные художники создали из "замков любви", демонтированных с моста Искусств в Париже, произведения искусства, которые будут представлены на аукционе, чтобы "каждый смог получить свою частичку" французской столицы, сообщает радиостанция France Info.

Парижские оценщики еще в 2016 году начали собирать со столичных складов демонтированные замки, которые не представляли собой особой ценности по отдельности. "Там были просто навесные замки, связки разных замочков в больших сумках… Изначально это было скорее забавно, чем коммерчески выгодно", — рассказала радиостанции оценщица Матильда Белькур-Корделье.

Для того чтобы заинтересовать покупателей, было принято решение обратиться к современным художникам, которые объединили отдельные замки и связки на подставках и панно, создав таким образом произведения искусства. "На некоторых (подставках) есть Эйфелевы башни, значки в форме сердца, другие были разрисованы и подписаны", — пояснила Белькур-Корделье.

Она добавила, что теперь замочки представляют собой ценность. "Эти замки выглядят эстетично, забавно и необычно. Для иностранцев и влюбленных в Париж это возможность получить частичку Парижа", — отметила оценщица.

Всего на аукционе, который пройдет 13 мая, будет представлено 165 сувениров. Начальная цена установлена в пределах 150-200 евро за небольшие связки замков и от 5 до 10 тысяч евро за панно. Полученные деньги будут направлены в три организации, занимающиеся приемом и размещением мигрантов в Париже. Организаторы предполагают, что аукцион должен принести от 100 до 150 тысяч евро, однако они "надеются на большее", поскольку "речь идет о продажах, которые удивят".

В 2015 году парижская мэрия приняла решение очистить популярное среди приезжающих в столицу Франции влюбленных место — мост Искусств — от "замков любви". Тогда вдоль перил моста поставили стеклянные ограждения, чтобы уберечь посетителей от соблазна повесить новые замочки.