"Замки любви", демонтированные с моста Искусств в Париже, уйдут с молотка

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Современные художники создали из "замков любви", демонтированных с моста Искусств в Париже, произведения искусства, которые будут представлены на аукционе, чтобы "каждый смог получить свою частичку" французской столицы, сообщает радиостанция France Info.
Для того чтобы заинтересовать покупателей, было принято решение обратиться к современным художникам, которые объединили отдельные замки и связки на подставках и панно, создав таким образом произведения искусства. "На некоторых (подставках) есть Эйфелевы башни, значки в форме сердца, другие были разрисованы и подписаны", — пояснила Белькур-Корделье.
Она добавила, что теперь замочки представляют собой ценность. "Эти замки выглядят эстетично, забавно и необычно. Для иностранцев и влюбленных в Париж это возможность получить частичку Парижа", — отметила оценщица.
В 2015 году парижская мэрия приняла решение очистить популярное среди приезжающих в столицу Франции влюбленных место — мост Искусств — от "замков любви". Тогда вдоль перил моста поставили стеклянные ограждения, чтобы уберечь посетителей от соблазна повесить новые замочки.