Каскадер поневоле. Португальский байкер чудом выжил в ДТП

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Португалии байкер в результате аварии приземлился на крышу едущего перед ним автомобиля. Видео инцидента опубликовал друг мотоциклиста.

Инцидент произошел на трассе A28 недалеко от города Вила-ду-Конди. Камера запечатлела, как разбивается мотоцикл Suzuki, при этом сам байкер каким-то чудом избегает падения на землю.

Затем водитель машины, увидев "пассажира", начал постепенно снижать скорость, чтобы плавно затормозить. В результате байкер не получил никаких травм.

Пользователи соцсетей уже пошутили, что мотоциклист посмотрел слишком много фильмов "Форсаж".