Шансы на победу Макрона на выборах снова увеличились, показал опрос

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шансы на победу кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики Эммануэля Макрона снова выросли, свидетельствуют данные опроса компании IPSOS Sopra Steria, проведенного для France Televisions и Radio France.

По данным опроса, во втором туре выборов победит Макрон с 61,5% голосов. За его соперника, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосуют 38,5% избирателей.

Опубликованный в среду опрос той же компании, проведенный для газеты Monde, прогнозировал победу Макрона с 59% против 41% у Ле Пен.

Новый опрос проводился 4 мая, в нем приняли участие 2632 человека.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.