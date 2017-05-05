В Австрии не будут проводить референдум о смертной казни в Турции

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австрия запретит проводить на территории своей страны голосование о восстановлении в Турции смертной казни, если турецкие власти устроят референдум по этому поводу, заявил глава австрийского МИД Себастьян Курц.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.

"В случае референдума о восстановлении смертной казни в Турции Австрия откажет в его проведении на австрийской территории. Юридически такая возможность предусмотрена международным правом. Это дает возможность государству отказать в проведении иностранного референдума на территории страны на основании территориального суверенитета", — приводит газета Kurier слова Курца.

"Запланированное введение смертной казни так или иначе было бы достаточным основанием для такого шага", — добавил он.

Ранее в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что подобное голосование не будет разрешено в Германии.