В Германии не будут проводить референдум о смертной казни в Турции

БЕРЛИН, 5 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Если Турция решит провести референдум о восстановлении в стране смертной казни, на территории Германии голосование по этому вопросу будет запрещено, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

"Политически нельзя представить, что мы согласимся провести подобное голосование в Германии о мерах, которые ясно противоречат нашему основному закону и европейским ценностям", — сказал Зайберт.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.