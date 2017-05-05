В Германии не будут проводить референдум о смертной казни в Турции

БЕРЛИН, 5 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Если Турция решит провести референдум о восстановлении в стране смертной казни, на территории Германии голосование по этому вопросу будет запрещено, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.