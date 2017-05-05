Турецкий суд отклонил иск о разблокировании Wikipedia

АНКАРА, 5 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Суд Анкары отклонил апелляцию некоммерческой организации Wikimedia, которая просила прекратить блокировку интернет-энциклопедии Wikipedia в Турции, сообщает газета Yeni Safak в пятницу.

Некоммерческая организация Wikimedia Foundation является владельцем Wikipedia, доступ к которой с 29 апреля заблокирован на территории Турции.

Министерство транспорта и связи Турции объяснило блокировку Wikipedia тем, что она "вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене", в частности, отказалась удалить тексты "о неких связях Анкары с террористическими организациями". Если материалы будут удалены, то блокировка может быть снята, заявили власти страны.