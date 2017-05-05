WikiLeaks опубликовал новую порцию документов ЦРУ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Портал WikiLeaks опубликовал очередную часть конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.

Новый пакет файлов описывает технологию ЦРУ под названием "Архимед" (Archimedes), которая позволяет совершать кибератаки в рамках локальных сетей, к которым обычно подключены пользователи в офисах.

Механизм позволяет спецслужбам получить контроль над одним из компьютеров и через него отслеживать траффик с другого, интересующего спецслужбы компьютера в рамках той же локальной сети, отмечается в публикации. При использовании браузера на компьютере, ставшего целью хакеров, траффик перенаправляется на специальный сервер ЦРУ, однако пользователю кажется, что браузер работает в обычном режиме, сообщают в WikiLeaks.

Предыдущая часть, обозначенная как "Писанина", была обнародована 28 апреля.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.