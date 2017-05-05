Шансы Макрона на победу на выборах за сутки выросли на один пункт

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" и экс-министр экономики Эммануэль Макрон за сутки увеличил на один процентный пункт свои шансы на победу на выборах во Франции, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные в пятницу.

По данным опроса, во втором туре выборов Макрон одержит победу над лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 62% против 38%. Как следует из опросов этой компании, рейтинг Макрона растет день ото дня — во вторник количество желающих отдать за него голос составило 60%, в четверг — 61%.

Опрос проводился компаниями OpinionWay и ORPI по заказу журнала Les Echos и Radio classique.

Участие в опросе приняли 2264 совершеннолетних гражданина Франции, внесенных в списки избирателей. Опрос проводился в период со 2 по 4 мая.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.