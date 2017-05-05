В Харькове разгромили могилы маршала СССР и солдат Второй мировой войны

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Неизвестные в Харькове разгромили братскую могилу солдат, погибших во Второй мировой войне, и могилу советского маршала Юрия Бажанова, сообщил пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Третий раз за последние полгода — сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера — разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

По его словам, власти намерены в пятницу восстановить памятники.