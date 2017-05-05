Полиция проверяет данные о минировании рынка в Одессе

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Полиция проверяет сообщение о минировании рынка "Привоз" в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба Приморского отдела национальной полиции в Одессе.

"Сегодня, 5 мая, в 10.55 (совпадает с мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что заминирован рынок "Привоз". На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

В последние годы на Украине участились случаи ложных сообщений о минировании различных объектов. Полиции удалось установить личности некоторых "минеров", некоторые из них были привлечены к ответственности. В 2012 году Верховная рада ужесточила наказание за ложные сообщения о минировании.

В соответствии с Уголовным кодексом Украины заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями карается лишением свободы на срок от 2-х до 6-ти лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенно повторно, — карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.