Жан-Клод Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве, рассказали СМИ

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер перед началом встречи глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе. 9 марта 2017

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии, пишет таблоид The Sun со ссылкой на свои источники.

Саммит был посвящен урегулированию кипрской проблемы: с 1974 года страна разделена греческую и турецкую части.

По информации издания, политик постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того, он очень развязно общался со своими помощниками.

"Было ясно, что Юнкер очень хорошо "набрался", — заявил источник газеты.

Председателя Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Два года назад в сети появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.

