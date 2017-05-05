Боевые подразделения США покинут Ирак после завершения операции против ИГ*

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что американские боевые подразделения не останутся в стране после завершения операции против террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Аль-Абади сообщил, что боевые подразделения США покинут страну, а часть американских военных останутся в Ираке только на правах советников, которые будут помогать иракским вооруженным силам поддерживать "боевую готовность" к "любой угрозе безопасности".
В настоящее время иракские военные и коалиция во главе с США проводят операцию по освобождению иракского Мосула. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов в городе и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.
*террористическая группировка, запрещенная в России