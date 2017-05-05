В КНДР заявили о попытках разведслужб США и Южной Кореи убить Ким Чен Ына

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. КНДР заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведывательная служба Южной Кореи пытались убить северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некого биохимического вещества, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Другие подробности пока не сообщаются.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с целым рядом ракетных испытаний в КНДР. США направили в регион ударную группу боевых кораблей и развернули систему ПРО на территории Южной Кореи. В Вашингтоне не исключают военного варианта действий против КНДР, но отдают приоритет санкциям и экономическому давлению.