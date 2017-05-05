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В мире

Лукашевич рассказал о гарантиях, которые дают Украине Минские соглашения

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (80)
12:2105.05.2017
01740
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фотоПостоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство России при ОБСЕ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Только минские договоренности гарантируют сохранение территориальной целостности Украины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. 25 апреля 2017
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Лавров: Украина не выполнила ни одно из обязательств по Минским соглашениям
"Фактически, только минские договоренности сейчас гарантируют сохранение территориальной целостности Украины. Однако без решительного и скоординированного давления на националистическое крыло в Киеве добиться их выполнения будет трудно", — сказал он, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По словам Лукашевича, "минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования ситуации". "В числе главных задач должна быть стабилизация на линии соприкосновения, прекращение обстрелов населенных районов и объектов инфраструктуры, чего можно добиться разведением сил и средств сторон конфликта. Необходимо активизировать работу над политическими аспектами "Комплекса мер", наладить прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском, законодательно закрепить особый статус регионов, провести выборы, конституционную реформу", — сказал он.

Постпред РФ при ОБСЕ отметил, что "радикальные националисты и "партия войны" в Киеве остаются главными противниками мирного урегулирования на Украине, делают все возможное, чтобы минские договоренности оставались нереализованными как можно дольше". "Очевидно, что их не устраивает возвращение в украинское правовое пространство миллионов людей, которые остаются привержены дружественным отношениям с другими народами, в том числе с народами России, которые отторгают идеалы неонацистов – поклонников Бандеры", — сказал он.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AP Photo / Mikhail Metzel
Москва ждет реакции Евросоюза на уклонение Киева от Минских соглашений
Лукашевич заметил, что по мере того, как "в Киеве осознают, что еще одна попытка зачистить Донбасс силой приведет к катастрофе, власти все более последовательно проводят линию на окончательное отторжение Донбасса, отсечение этого региона вместе с проживающим там населением от остальной Украины".

В частности, была прекращена работа украинских финансовых учреждений, остановлена выдача пенсий и других социальных платежей, установлена торговая, затем транспортная блокада региона. Лукашевич сообщил, что жителям региона затруднено получение украинских документов вплоть до продления паспорта или регистрации автомобилей, разорваны экономические связи между хозяйствующими субъектами по разные стороны линии соприкосновения, отключается подача электричества.

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