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Минюст США начал уголовное расследование против Uber

12:1705.05.2017
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© Flickr / cliff1066™Министерство юстиции США. Архивное фотоМинистерство юстиции США. Архивное фото
© Flickr / cliff1066™

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении онлайн-сервиса такси Uber из-за использования секретного программного обеспечения, которое помогало водителям обходить местные регулирующие органы там, где была запрещена или ограничена работа сервиса, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Офис компании Uber в Сан-Франциско
© AP Photo / Eric Risberg
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Как пишет газета, расследование связано с разработанным Uber программным обеспечением Greyball. Uber и минюст США пока не прокомментировали информацию о расследовании.

Ранее газета New York Times сообщила, что Uber в течение нескольких лет обманывал органы власти стран, где была ограничена или запрещена работа сервиса из-за низких цен на поездки. Как сообщили газете четверо бывших и нынешних сотрудников Uber, сервис при помощи инструмента Greyball использовал данные, собранные приложением Uber и другими способами, для того чтобы выявить и обойти чиновников, выступающих против сервиса. Этот инструмент являлся частью программы VTOS (нарушение условий сервиса), предназначенной для того, чтобы люди, которые, по мнению компании, используют ее неправильно, не могли пользоваться сервисом.

Такси UBER. Архивное фото
© AP Photo / Gene J. Puskar
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Согласно информации New York Times, одним из способов обойти чиновников является обозначение на карте геозоны вокруг правительственных зданий. Так, компания следила за теми, кто часто открывает и закрывает приложение Uber рядом с этими зданиями, и помечала их как возможных сотрудников правоохранительных органов. Также сервис собирал сведения о кредитных картах клиента и проверял, не связана ли карта с правительственными учреждениями. Отмечается, что инструмент использовался с конца 2014 года для обхода властей городов США, Франции, Австралии, Китая и Южной Кореи.

По данным СМИ, после публикации статьи New York Times сервис Uber прекратил использование программного обеспечения Greyball.

Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

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