В Минске 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк"

МИНСК, 5 мая — РИА Новости. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Минске намерены провести шествие в День Победы — 9 мая, передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь.

Ранее в оргкомитете проведения "Бессмертного полка" в Белоруссии сообщили, что заявители написали письмо с просьбой разрешить акцию и предложением принять участие в ней и на имя президента Александра Лукашенко.

Как сообщил один из организаторов, экс-депутат Валерий Драко, власти разрешили провести шествие, но присоединившись к республиканской акции "Беларусь помнит", участники которой также держат в руках портреты своих родственников — участников Второй мировой войны.

"Акцию в Минске планируется начать отдельно от "Беларусь помнит". Сбор людей с портретами назначен 9 мая на 10.30 утра (совпадает с мск) возле Белгосфилармонии", — цитирует агентство слова Драко.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 году акция в Минске не проводилась.

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