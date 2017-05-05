Киев прибегает к террористическим методам борьбы, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Киев использует "террористические методы борьбы" на территории самопровозглашенной Донецкой республики, заявил в пятницу РИА Новости руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Ранее Минобороны, министерство государственной безопасности и МЧС ДНР неоднократно заявляли об обнаружении и обезвреживании взрывных устройств, установленных диверсантами на территории крупных городов в ДНР и на линии соприкосновения.

"То, что Украина не имеет военной стратегии, а прибегает к террористическим методам борьбы, доказывают участившиеся нападения украинских диверсионно-разведывательных групп, минирование и установление прочих взрывных устройств не только на линии соприкосновения, но и на территории городов республики. Подобные действия являются не просто нарушением минского процесса, а представляют грубейшее нарушение женевской конвенции 1980 года", — заявил Костенко.