Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне баннер против Нацфронта Ле Пен

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Активисты Greenpeace утром в пятницу развернули на Эйфелевой башне в Париже большую растяжку с национальным девизом Франции — надписью "Свобода. Равенство. Братство", протестуя против партии "Национальный фронт" накануне второго тура президентских выборов.
BREAKING — Une banderole déployée par nos activistes sur la Tour Eiffel pour défendre nos valeurs. Liberté, Egalité, Fraternité. #Resist pic.twitter.com/oZcmeek10x— Greenpeace France (@greenpeacefr) 5 мая 2017 г.
По информации агентства Рейтер, в акции по размещению огромного желтого полотнища на одной из главных французских достопримечательностей участвовали 12 активистов Greenpeace.
Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. По его итогам из 11 кандидатов на пост главы государства двое прошли во второй тур: это лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур состоится 7 мая.
#instantané "Liberté Égalité Fraternité" par des militants de @greenpeacefr suspendus à @LaTourEiffel à #Paris #environment #politique pic.twitter.com/H9EBRqdO0G— Ludovic Marin (@ludovic_marin) 5 мая 2017 г.
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