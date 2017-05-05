"Двойные стандарты": Косачев отреагировал на доклад Совета Европы по Крыму

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил Совету Европы после опубликования комитетом СЕ доклада по Крыму посетить Киев накануне 9 мая, чтобы увидеть, что в украинской столице "будут творить с ветеранами советской армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями".

"Совет Европы! Вы не приезжаете в Крым, предпочитая судить о ситуации там по вторичным и конъюнктурным источникам. Вы не приехали в Одессу 2 мая в третью годовщину страшной трагедии, за которую так никто и не понес наказания. Приезжайте хотя бы сейчас, накануне 9 мая, и собственно в День Победы над нацизмом, посмотрите, что в столичном Киеве будут творить с ветеранами советской армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями", — написал сенатор на своей странице в Facebook

Парламентарий убежден, что тогда представителям СЕ "станет мучительно стыдно за предвзятость и двойные стандарты". "Либо не станет. Но тогда вы просто не нужны", — добавил он.

Проявления двойных стандартов Косачев усмотрел в докладе комитета СЕ по Крыму, в котором, по его оценке, описание реальной ситуации с правами человека в регионе "гипертрофированно ухудшено".

"На практике описание реальной ситуации в крымском докладе гипертрофированно ухудшено, хотя нет пределов для совершенства, в том числе в области прав человека. Проблемы есть везде — и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, равно как и во всех остальных 46 государствах Совета Европы", — написал Косачев. Но только в одном из них, по словам парламентария, нарушение прав человека "поставлено на поток в ранге государственной политики" — на Украине.

"Если наложить на ситуацию там официальное (!) отношение к русскоязычному и другим меньшинствам (?), равно как и процитированный принцип Совета Европы "безопасная и благоприятная среда для местных и международных СМИ, правозащитников и НКО, позволяющая выражать любые мнения и взгляды без дискриминации", комментарии просто излишни. На Украине жестко преследуется инакомыслие, запрещаются партии, общественные организации и СМИ, людям не дают говорить на родном языке и чтить свою историю", — отметил он.

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