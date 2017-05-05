Johnson & Johnson обязали выплатить $110 млн заболевшей раком женщине

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Суд присяжных города Сент-Луис в штате Миссури обязал холдинг Johnson & Johnson выплатить 110 миллионов долларов компенсации женщине, заявившей, что она заболела раком после использования продукцией компании, сообщает Reuters.

Жительница штата Вирджиния использовала присыпку с тальком от этой фирмы в течение 40 лет. В 2012 году ей был поставлен диагноз рак яичников, а недавно метастазы пошли в печень. Сейчас женщина продолжает курс химиотерапии. Она считает, что онкологическое заболевание у нее вызвала именно продукция Johnson & Johnson.

Компания настаивает на том, что ее продукты совершенно безопасны. В заявлении ответчика говорится, что холдинг сочувствует заболевшей женщине, однако решение суда обжалует.

Это не первый подобный иск против Johnson & Johnson. В феврале прошлого года этот же суд обязал компанию выплатить $72 млн компенсации семье женщины, скончавшейся от рака яичников. Через несколько месяцев другой суд штата Миссури удовлетворил иск еще одной онкологической больной и присудил Johnson & Johnson выплатить ей компенсацию в $55 млн. Еще один подобный иск суд присяжных отклонил.