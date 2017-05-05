СМИ: 10 тысяч человек обеспечат безопасность на инаугурации главы Гонконга

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Почти 10 тысяч полицейских, в том числе сотрудники элитных подразделений, обеспечат безопасность 1 июля — в день инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам, пишет в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Инаугурация Кэрри Лам пройдет в день 20-й годовщины с того дня, как специальный административный район КНР Гонконг вернулся во владение материкового Китая от Великобритании.

Как пишет газета, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин 1 июля будет присутствовать на торжественных мероприятиях и церемонии инаугурации. Как отмечает South China Morning Post, в общей сложности в обеспечении безопасности руководства КНР на мероприятиях задействуют более трети личного состава гонконгской полиции.

Кроме этого сообщается, что снайперы будут дежурить на крышах зданий вокруг отеля, где остановится руководство КНР, перед зданием будут установлены специальные пластиковые емкости с водой для защиты от возможной атаки с применением автомобиля. Также сообщается, что все места, которые планирует посетить руководство страны, будут тщательно осмотрены. На пути следования руководства будет дежурить вертолет с сотрудниками элитных подразделений. По данным источников, в Гонконге на следующей неделе пройдут пятидневные масштабные антитеррористические учения, на которых отработают сценарии того, как справляться с возможными атаками террористов-смертников, захватом заложников.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году. Тогда был провозглашен принцип "одна страна — две системы", в соответствии с которым Гонконг обладает широкой автономией.

Выборы нового главы администрации Гонконга состоялись 26 марта. Главу избирала коллегия выборщиков из 1194 человек. Наиболее лояльная властям в Пекине 59-летняя Лам получила 777 голосов, став первой в истории женщиной, которая займет эту должность.