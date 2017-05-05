СМИ: 10 тысяч человек обеспечат безопасность на инаугурации главы Гонконга

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Почти 10 тысяч полицейских, в том числе сотрудники элитных подразделений, обеспечат безопасность 1 июля — в день инаугурации новой главы администрации Гонконга Кэрри Лам, пишет в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Как пишет газета, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин 1 июля будет присутствовать на торжественных мероприятиях и церемонии инаугурации. Как отмечает South China Morning Post, в общей сложности в обеспечении безопасности руководства КНР на мероприятиях задействуют более трети личного состава гонконгской полиции.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году. Тогда был провозглашен принцип "одна страна — две системы", в соответствии с которым Гонконг обладает широкой автономией.
Выборы нового главы администрации Гонконга состоялись 26 марта. Главу избирала коллегия выборщиков из 1194 человек. Наиболее лояльная властям в Пекине 59-летняя Лам получила 777 голосов, став первой в истории женщиной, которая займет эту должность.