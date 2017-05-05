Китай надеется на сотрудничество по безопасности в рамках Шелкового пути

ПЕКИН, 5 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь заявил, что Китай надеется на усиление сотрудничества в сфере обеспечения безопасности между странами нового Шелкового пути, сообщает министерство общественной безопасности КНР.

В четверг в Пекине состоялась конференция по вопросам безопасности в рамках стратегии "Один пояс — один путь", в которой приняли участие представители более 20 стран.

По словам Го Шэнкуня, обеспечение безопасности в странах вдоль стратегии "Один пояс — один путь" соответствует собственным интересам ее участников. "Надеемся, что все страны усвоят идею совместной безопасности и сотрудничества в сфере безопасности… создадут и будут развивать механизм сотрудничества в сфере безопасности в рамках стратегии, усилят источники и потенциал для сотрудничества", — приводит слова Го Шэнкуня ведомство.

Он также отметил, что Китай надеется на то, что страны нового Шелкового пути будут всеми силами укреплять практическое сотрудничество по борьбе с терроризмом, защите интересов за рубежом и обеспечению безопасности, а также будут непрерывно повышать уровень сотрудничества в сфере обеспечения безопасности.

В сообщении министерства общественной безопасности КНР отмечается, что страны, принявшие участие в конференции, выразили намерение укреплять сотрудничество с Китаем по обеспечению безопасности в рамках стратегии "Один пояс — один путь", а также выразили готовность вместе обеспечивать безопасность при реализации стратегии.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.