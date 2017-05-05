СМИ: экс-министр обороны Греции Цохадзопулос вышел из тюрьмы

АФИНЫ, 5 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос в четверг вечером вышел из тюрьмы, отбыв в заключении пять лет вместо назначенных судом 20, сообщает газета "Этнос".

На выходе из тюрьмы 77-летний Цохадзопулос заявил о своей невиновности и возложил ответственность за заключение на двух бывших премьеров правительства.

"Закончились, наконец, мои мучения и мое заключение, ответственность за которое на Йоргосе Папандреу и Костасе Симитисе. Сейчас приходит время обсудить все", — сказал он.

Апелляционный суд 5 апреля удовлетворил просьбу Цохадзопулоса, осужденного в 2013 году на 20 лет за коррупцию и на восемь лет за неуплату налогов, и постановил освободить его досрочно в связи с плохим состоянием здоровья. Это было пятое прошение экс-министра об освобождении. Решение было вынесено в то время, как Цохадзопулос находился в больнице, где ему сделали операцию шунтирования. Цохадзопулос должен был внести залог в 200 тысяч евро, помимо этого были определены ограничительные меры.

Однако семья не смогла найти 200 тысяч евро залога для освобождения из мест лишения свободы и после лечения в больнице экс-министр вернулся в тюрьму Коридаллос. Несколько дней назад деньги были найдены, но потерялся паспорт. Наконец, в четверг Цохадзопулос вышел на свободу.

Дело Цохадзопулоса стало самым громким коррупционным делом в Греции. На суде назывались суммы в сотни миллионов евро, полученных за поставки вооружений.

Политик, в 1996 году претендовавший на пост премьер-министра Греции, отрицал вину. Процесс длился несколько месяцев, на скамье подсудимых были жена, бывшая жена, дочь, двоюродный брат Цохадзопулоса, его друзья и бывшие сотрудники. Председатель суда заявил, что суд на основе доказательств и показаний подсудимых постановил, что экс-министр Цохадзопулос виновен в получении взяток при заключении контрактов по покупке российский систем ПВО TOR-M1 и немецких подводных лодок в период с 1997 года по 2001 год, когда он возглавлял министерство обороны. Экс-министр и другие подсудимые незаконно получили "по меньшей мере" 55 миллионов евро (18 миллиардов драхм), говорилось на суде. Прокурор заявлял на процессе, что Цохадзопулос "потерял счет взяткам, которые брал", а оплачивать все это пришлось греческому народу из своего кармана, поскольку "откаты" были включены в стоимость вооружений.