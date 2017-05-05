В ДТП на севере Индии погибли не менее 14 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая — РИА Новости. Грузовик, перевозивший пассажиров, вылетел в канал в индийском штате Уттар-Прадеш, не менее 14 человек погибли, 28 пострадали, сообщает газета Hindustan Times.

Инцидент произошел в пятницу около 04.00 утра (01.30 мск) в округе Этах. Находившиеся в кузове грузовика люди возвращались со свадьбы.

Грузовик пробил дорожное заграждение и вылетел в канал. Точная причина происшествия не установлена, но по предварительной версии, водитель уснул за рулем.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.