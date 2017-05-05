Лидер КНДР приказал войскам быть готовыми "сломать хребет врага"

ТОКИО, 5 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения Корейской народной Армии (КНА) на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море, расположенных недалеко от спорной морской границы с Южной Кореей, и призвал военнослужащих быть в полной готовности "сломать вражеский хребет по первой команде".
"Он (Ким Чен Ын) заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде", — говорится в сообщении.
Крупнейший в регионе за последние полвека вооруженный инцидент произошел 23 ноября 2010 года в районе острова Йонпхёндо. По сообщениям из Сеула, остров был подвергнут артобстрелу со стороны Севера, и южане открыли ответный огонь. В результате погибли двое южнокорейских военнослужащих, 17 были ранены.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.