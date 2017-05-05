СМИ: лесной пожар в зоне отселения в районе "Фукусима-1" распространяется

ТОКИО, 5 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лесной пожар, вспыхнувший около недели назад в зоне отселения в районе аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, продолжает распространяться.

По данным телеканала NHK , в районе возгорания выгорело более 20 гектаров леса. В операциях по тушению задействован вертолет и около 240 человек из противопожарных служб ряда префектур и сил самообороны Японии. Телеканал отмечает, что в районе наблюдаются порывы ветра в южном направлении, что значительно затрудняет работы по ликвидации пожара.

Лес расположен на территории поселка Намиэ, откуда после аварии на АЭС "Фукусима-1" из-за высокой радиации были эвакуированы все жители. В настоящее время проживание здесь и посещение этого района запрещено.

Изменений радиационного фона в районе лесного пожара пока не зафиксировано, отмечается в сообщении телеканала.