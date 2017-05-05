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В мире

Страны Латинской Америки осудили насилие против демонстрантов в Венесуэле

05:3305.05.2017
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© AFP 2017 / Juan BarretoКаракас. Архивное фотоКаракас. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto

МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Восемь государств Латинской Америки выступили в четверг вечером с осуждением насилия против манифестантов в Венесуэле, сообщает МИД Мексики.

Каракас. Архивное фото
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
В Венесуэле за месяц протестов убиты 35 человек
Документ подписали Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика и Парагвай. "Мы осуждаем чрезмерное применение силы со стороны венесуэльских властей против мирного населения, вышедшего на марши протеста против мер правительства, которые бьют по демократической стабильности, еще больше поляризуют венесуэльское общество и приводят к потере человеческих жизней, в основном молодых людей", — говорится в документе.

По последним данным прокуратуры Венесуэлы, число убитых за месяц протестов в стране, начавшихся 4 апреля, составило 35 человек, еще 717 получили ранения. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Протесты в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
В Венесуэле в ходе протестов ранены свыше десяти студентов
Страны, подписавшие заявление, также призвали правительство Венесуэлы уважать права человека в соответствии с конституцией, а также соблюдать график проведения выборов, освободить политических заключенных, восстановить полномочия Национальной ассамблеи и гарантировать разделение властей.
Слезоточивый газ и пылающие бензобаки: оружие протеста в Венесуэле
© AFP 2017 / Juan BarretoДемонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Демонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.Раненый оппозиционный демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
В ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
© AFP 2017 / Federico ParraНачиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Federico Parra
Начиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.Сторонники оппозиции во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.Представители оппозиции размахивают национальным флагом Венесуэлы в знак протеста против президента Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
В ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
© AFP 2017 / Federico ParraГолосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Federico Parra
Голосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
© AFP 2017 / Juan BarretoРешение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsНа следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
На следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.
© AFP 2017 / Juan BarretoСилы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.Омоновцы на мотоциклах во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsВ итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.Демонстратор после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
В ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
© AFP 2017 / Carlos BecerraВ больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.Оппозиционные активисты во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Carlos Becerra
В больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
© AFP 2017 / Federico ParraОколо 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.Оппозиционер во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэла, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Federico Parra
Около 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.Демонстратор после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 3 мая 2017
© AFP 2017 / Ronaldo Schemidt
В результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
© REUTERS / Marco BelloГенеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.Плакат Мы - конституционный и суверенный народ во время встречи с президентом Венесуэлы Николя Мадуро. Венесуэла, 3 мая 2017
© REUTERS / Marco Bello
Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.
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