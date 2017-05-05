Страны Латинской Америки осудили насилие против демонстрантов в Венесуэле

МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Восемь государств Латинской Америки выступили в четверг вечером с осуждением насилия против манифестантов в Венесуэле, сообщает МИД Мексики.

Документ подписали Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика и Парагвай. "Мы осуждаем чрезмерное применение силы со стороны венесуэльских властей против мирного населения, вышедшего на марши протеста против мер правительства, которые бьют по демократической стабильности, еще больше поляризуют венесуэльское общество и приводят к потере человеческих жизней, в основном молодых людей", — говорится в документе.

По последним данным прокуратуры Венесуэлы, число убитых за месяц протестов в стране, начавшихся 4 апреля, составило 35 человек, еще 717 получили ранения. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

Страны, подписавшие заявление, также призвали правительство Венесуэлы уважать права человека в соответствии с конституцией, а также соблюдать график проведения выборов, освободить политических заключенных, восстановить полномочия Национальной ассамблеи и гарантировать разделение властей.