Бывшая сотрудница Fox News судится с компанией из-за дискриминации

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший корреспондент радиостанции Fox News в Москве подала в суд на компанию с обвинениями в незаконном увольнении и дискриминации по гендерному признаку, сообщает издание Hollywood Reporter.

Джессика Голлохер являлась сотрудником израильского бюро Fox News Radio, а в 2013 году работала корреспондентом радиостанции в Москве. Недовольство журналистки вызвала политика руководства при освещении зимних Олимпийских игр в Сочи, для репортажей о которых был вызван мужчина-корреспондент из Лондона, а самой Голлохер досталась роль его переводчика и ассистента.

Голлохер также жаловалась, что была вынуждена освещать "смехотворные протесты о трусах", вызванные запретом импорта в РФ некоторых видов кружевного белья, вместо того чтобы заниматься "серьезными и по-настоящему важными" событиями.

В исковом заявлении утверждается, что Голлохер была уволена именно из-за многочисленных жалоб по поводу дискриминации. В медиахолдинге 21st Century Fox, которой принадлежит радиостанция, назвали жалобу женщины необоснованной.