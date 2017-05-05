Проект федерального бюджета США предусматривает помощь Киеву более $410 млн

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Сенат конгресса США одобрил в четверг проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки, следует из текста опубликованного проекта.

Отмечается, что на помощь Украине предусмотрено "не менее 410 миллионов 465 тысяч долларов США". Уточняется при этом, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Кроме того, финансовая помощь может быть предоставлены на замену любого вида вооружения.

В начале мая посольство Украины в США на своей странице в Facebook сообщало, что США могут дополнительно выделить Украине не менее 560 миллионов долларов.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк заявила, что бюджет США на помощь Украине будет сокращен.

Ранее в четверг сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета на 2017 финансовый год. В ходе голосования за данный документ высказались 79 сенаторов, против проголосовали 18. Для прохождения законопроекта его сторонникам достаточно было получить 51 голос.

Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства США вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год. Теперь документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.