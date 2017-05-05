CNN: конгрессмены разочарованы итогами встречи с директором ФБР по России

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Конгрессмены разочарованы итогами закрытой встречи с директором ФБР Джеймсом Коми по России, на которой он поделился конфиденциальной информацией о ходе расследования Бюро, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Конгрессмены разочарованы встречей с Коми по России", — сообщает американский телеканал.

Ранее в среду Коми выступал на открытых слушаниях в Сенате. Одним из главных вопросов, волнующих сенаторов, было расследование возможных связей России с командой президента США Дональда Трампа. Тогда директор ФБР не мог дать прямых ответов, сославшись на конфиденциальность информации, запрашиваемой сенаторами, и пообещал дать им отдельный закрытый брифинг по этой теме. В то же время, Коми отметил, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах.

Тогда официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя это заявление, сказал, что это мнение ФБР. В то же время, Спайсер сказал, что не знает, какие доказательства стоят за заявлениями Коми по России. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после комментария Спайсера ему нечего добавить на эту тему.

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.