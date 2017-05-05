В Мексике предупредили об опасности игры "Синий кит"

МЕХИКО, 5 мая – РИА Новости. Власти мексиканского штата Мичоакан издали в четверг предостережение для родителей об опасности потенциального появления игры "Синий кит", пропагандирующей суицид среди подростков.

"Кибернетическая полиция призывает родителей отслеживать поведение их детей и быть начеку перед лицом возможного использования ими социальных сетей, чтобы избежать увлечения этой опасной игрой", – говорится в заявлении прокуратуры штата. Пока в Мичоакане не отмечено случаев появления этой игры, подчеркивает портал Universal

Власти даже создали специальный бесплатный телефон доверия, по которому граждане могут получить информацию и сделать анонимные заявления на этот счет. При этом директор кибернетической полиции при прокуратуре Мичоакана Исраэль Патрон Рейес заявил порталу Quadratin, что пока в Мексике нет ни одного зарегистрированного случая вовлечения людей в данную игру. "Киберпатрулирование выявило пользователей социальных сетей, которые делятся информацией на этот счет, однако нет приглашения людям принять участие в игре", – сказал Рейес.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Так, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и в Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.