Белый дом разморозил сделку по продаже Эр-Рияду высокоточных ракет

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разморозила сделку по продаже Эр-Рияду высокоточных управляемых ракет, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Как сообщает агентство Рейтер , речь идет о сделке на сумму более миллиарда долларов, которая включает бронебойные боеголовки и высокоточные управляемые ракеты Paveway.

Отмечается, что оформление сделки было заморожено предыдущей администрацией президента Обамы на фоне участия Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене, многочисленными жертвами которого становится мирное населения.

"Администрация (Трампа) разблокировала их, теперь они работают над представлением сделки в конгрессе", — заявил саудовский министр, который находится с визитом в Вашингтоне.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.